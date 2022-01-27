Спецслужбы ДНР переведены в режим повышенной готовности

Из-за возможной провокации Киева в режим повышенной готовности переведены спецслужбы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). Такое заявление 27 января сделал глава ДНР Денис Пушилин.

«Наши спецслужбы работают в режиме повышенной готовности, потому что [есть вероятность] диверсий и террористических актов со стороны групп, которых обучали», — сказал он в эфире «Соловьев Live» на Youtube.

Пушилин добавил, что, несмотря на высокую вероятность обострения конфликта в Донбассе, ДНР не намерена переводить вооруженные силы с добровольной формы службы на призывную.

«У нас есть призыв на срочную службу, но это никак не связано с тем, что происходит на линии соприкосновения, и это ограниченно и тоже добровольно», — пояснил глава ДНР.

Ранее в этот день стало известно, что Пушилин не исключает, что на территории Донбасса готовятся постановочные химатаки по примеру Сирии, пишет сайт «Газета.Ru».

26 января глава ДНР сказал, что Украина уже готова к наступлению на Донбасс и Донецк должен быть готов к худшему сценарию. В тот же день вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что западные и украинские политики заинтересованы в продолжении конфликта в Донбассе. По его словам, они преследуют свои выгоды в этой ситуации.

24 января Пушилин рассказал, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. Он отметил, что опасение вызывают и «достаточно серьезные системы» «Смерч» и «Ураган». Кроме того, глава ДНР упомянул об инструкторах из США и Великобритании, «которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.