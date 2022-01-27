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Три человека пострадали при перестрелке в Калининграде

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На площади Василевского в Калининграде произошла перестрелка, в результате которой пострадали три человека. Об этом в четверг, 27 января, сообщают местные СМИ.

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По словам очевидца, черный внедорожник подрезал Toyota, после этого произошел конфликт и послышались звуки выстрелов.

«Я слышал выстрелы, мужчины неразборчиво кричали друг на друга, угрожали. Была потасовка между ними, я был далеко, отчетливо не разглядел. Когда подъехал ближе, увидел двоих ребят — у одного было лицо в крови, у другого нога простреляна», — приводит слова очевидца издание «Клопс».

Отмечается, что госпитализированы были трое пострадавших. По предварительным данным, двое находятся в больнице на Клинической, один — на Невского.

Причины произошедшего уточняются.

28 декабря 2021 года стрельба произошла неподалеку от торгового центра «Принц Плаза» на юго-востоке Москвы.

Как выяснили прибывшие на место инцидента полицейские, в конфликте участвовали четверо мужчин. Словесная перепалка переросла в потасовку, один из них достал травматический пистолет, но его оппоненты прострелили ему руку и плечо.

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