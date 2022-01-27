В Германии зафиксировано более 200 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Германии за сутки COVID-19 заболели 203 136 человек, что стало новым максимумом за всё время пандемии. Об этом в четверг, 27 января, сообщает Институт вирусологии имени Роберта Коха.

Предыдущий суточный максимум был зафиксирован в среду, 26 января, тогда в Германии заболело более 164 тыс. человек.

За последние 24 часа в стране скончались 188 заболевших.

С начала пандемии инфекция была обнаружена у 9,2 млн жителей ФРГ, 117 314 заболевших скончались.

24 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Он отметил, что для завершения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране.

21 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране возможна пятая волна пандемии коронавируса из-за стремительного распространения штамма «Омикрон». Он отметил, что новая волна может быть агрессивнее, чем предыдущие.

18 января Гебрейесус отметил, что ближайшие несколько недель для служб здравоохранения «будут критически важными», поскольку штамм «Омикрон» продолжает быстро распространяться в мире.

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