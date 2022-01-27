CBS: США решили пока не вводить санкции против Путина

Администрация Соединенных Штатов пока решила отложить ввод санкции против президента России Владимира Путина, поскольку это может создать «технические трудности». Об этом в среду, 26 января, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

«США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если они это сделают, это создаст некоторые технические трудности», — заметила корреспондент телеканала.

Отмечается, что если ввести санкции против лица, с которым Вашингтон проводит переговоры, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами.

25 января президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения личных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина в случае вторжения России на Украину.

На следующий день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга прокомментировала слова американского лидера, отметив, что Вашингтон не отказывается ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций в отношении России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы США к введению санкций против российского лидера политически деструктивны, но не болезненны. Представитель Кремля также обратил внимание на то, что санкции не болезненны для любого представителя высшего руководства РФ.

24 января представитель Кремля заявил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

В западных СМИ не раз появлялись новости о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. 15 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.