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В Новосибирской области выявили первые случаи «Омикрона»

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В Новосибирской области зафиксированы первые случаи штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в четверг, 27 января, заявил губернатор области Андрей Травников.

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«Можно констатировать, что пятая волна пандемии стартовала в Новосибирской области. Причем можно отметить, несмотря на небольшие объемы секвенирования, что новый штамм «Омикрон» распространяется по Сибири, в том числе по Новосибирской области», — сказал он журналистам.

Губернатор отметил, что штамм «Дельта» также присутствует, что видно по обращениям населения и госпитализациям. Травников подчеркнул, что «Омикрон» чаще заражает детей. Кроме того, он более активно распространяется по сравнению с предыдущими штаммами.

Он заявил, что власти региона подготовились к возможному росту числа пациентов, однако ожидается большая нагрузка на амбулаторное звено медицины.

25 января глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России подтверждено 5889 случаев заболевания «Омикрон»-штаммом COVID-19 в 68 регионах страны.

По ее словам, почти 70% российских пациентов, заболевших новым штаммом COVID-19 «Омикрон», не были вакцинированы, это говорит о том, что прививка защищает и от нового варианта коронавируса.

В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

24 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Он отметил, что для завершения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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