Работу автовокзала в Норильске парализовала метель

Сильнейшая метель в Норильске парализовала работу местного автовокзала. Люди часами ждут возобновления движения, чтобы уехать на автобусе домой, о чем стало известно в среду, 26 января.

«Сидим уже долго. В 17:12 заканчивается у нас работа, приходим сюда в полшестого и вот сидим. Будем сидеть дальше. Невозможно уехать, автобусы переполнены. Вообще ситуация частая, всё зависит от погодных условий. Дорогу закрывают часто, и нам приходится так добираться», — поделилась с «Известиями» местная жительница.

Штормовое предупреждение было объявлено в Норильске из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 25 м/с.

25 января, в похожую ситуацию попали пассажиры аэропорта в Стамбуле. Воздушную гавань парализовал сильный снегопад, которого не ожидали и даже боялись местные жители. По словам российского туриста, который оказался в этот момент в аэропорту, для уборки снега в огромном авиахабе привлекли два небольших трактора, а люди пытались бороться с сугробами не лопатами, а палками.