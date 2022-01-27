В Москве приостановлено движение на центральном участке МЦД-2 между станциями «Курская» и «Дмитровская», сообщили в четверг, 27 января, в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Поезда следуют до Курского и Рижского вокзалов и отправляются в обратном направлении. Часть поездов на радиусах следуют с задержкой. МЖД принимает все меры для возобновления движения», — сказано в сообщении.

Пассажирам рекомендуют пользоваться пересадками на метро и МЦК. Например, на Курском радиусе — на станциях «Царицыно», «Текстильщики» и «Новохохловская». На Рижском — «Щукинской», «Стрешнево» и «Дмитровской».

D2 «Нахабино–Подольск», или Курско-Рижский диаметр, имеет общую протяженность 80 км (среднее время поездки по всей ветке — 116 минут). С диаметра «Нахабино–Подольск» можно совершить две пересадки на МЦК, 13 пересадок на метро, пересадки на пять вокзалов и линии D1, D3, D4, D5.

Ранее, 14 января, надземный переход обвалился на станции МЦД-2 «Москва-Товарная». О пострадавших не сообщалось.