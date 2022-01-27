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На Украине назвали ответ США на предложения РФ верной стратегией

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Ответ Соединенных Штатов на предложения России о гарантиях безопасности является «верной стратегией». Об этом в четверг, 27 января, заявил в эфире CNN советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Отказное письмо: как США и НАТО ответили на требования РФ по гарантиям
И чего дальше ждать от Москвы

«Ответ США был верной стратегией», — отметил он.

Подоляк напомнил, что США согласовали свою позицию с НАТО, ЕС и Украиной. По мнению советника главы украинской администрации, сам ответ продуман, аргументирован и основан на фактах.

Накануне посол американский Джон Салливан передал Москве ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности удовлетворить просьбу Вашингтона не публиковать ответ, если таковая последует. При этом он отметил, что Москва донесет до российской общественности суть ответа американской стороны.

25 января пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон сообщил Киеву содержание ответа Москве по гарантиям безопасности. Он заметил, что Соединенные Штаты при ответе России учли позицию украинских властей.

24 января в Госдепе объявили, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о принятии «серьезных политических решений», если ответ по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО будет разочаровывающим.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

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