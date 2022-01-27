Друг Просвирнина назвал вбросами данные о наркозависимости блогера

Погибший при странных обстоятельствах блогер-националист Егор Просвирнин не был наркоманом, а подобные «утки» появляются не первый раз, заявил «Известиям» его друг Роман Юнеман в среду, 26 января.

«Ничего не могу сказать, потому что уже вбрасывали «утки» о том, что готова экспертиза. Я бы рекомендовал дождаться официальных результатов или комментариев. Экспертиза может быть только у его родственников, потому что только они общаются со следственными органами», — сказал он.

Юнеман добавил, что родственники Просвирнина заказали свою экспертизу причин смерти блогера, также ведется государственная, и все данные об их итогах есть только у них.

«Две недели назад уже сливали информацию о данных экспертизы, но в итоге это оказалось вбросом, так что лучше дождаться официальной версии», — отметил товарищ погибшего.

Егор Просвирнин выпал голым из окна квартиры на Тверском бульваре в Москве 27 декабря. По словам супруги, мужчина вел себя эксцентрично и странно. При падении из окна блогер получил смертельные травмы и скончался до прибытия медиков.

Ранее в этот день следователи изъяли неизвестные лекарственные препараты из квартиры Просвирнина. Кроме того, на кровати обнаружены следы крови. По предварительным данным, журналист перед падением из окна получил ножевые ранения.

Незадолго до гибели Просвирнин вел себя неадекватно, соседям пришлось вызвать полицию. Жильцы дома слышали ссору мужчины с супругой и тещей. На месте его гибели возник стихийный мемориал. Сторонники идей националиста возложили цветы к месту его гибели.

28 декабря редакция издания «Спутник и погром», главным редактором которого был Просвирнин, выдвинула свою версию его гибели. По словам соратников умершего, последнюю неделю националист болел, страдал бессонницей и находился в «сумрачном состоянии духа», однако «ни о каком суициде не было и речи», планы на следующий год были «поистине масштабными».

В 2017 году проект «Спутник и погром» наряду с другими информационными ресурсами националистического толка был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера. Позднее Роскомнадзор внес «Спутник и погром» в список запрещенных сайтов.

В 2015 году Просвирнин оказался в поле зрения правоохранителей в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Осуществление действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, публично или с использованием СМИ»).