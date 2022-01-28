Спортивные выходные с «Известиями»

Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Одиночный разряд

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» подходит к концу. Уже в пятницу в мужском одиночном разряде пройдут полуфиналы. Среди оставшихся четырех участников самый высокий рейтинг — у второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева. Именно он является победителем последнего на данный момент соревнования «Большого шлема» — прошлогоднего Открытого чемпионата США. В предыдущем Australian Open Даниил дошел до финала. И сейчас может как минимум повторить этот результат, если в пятницу обыграет четвертого номера мирового рейтинга грека Стефаноса Циципаса. В другой паре идущий шестым в классификации ATP испанец Рафаэль Надаль встретится с седьмой ракеткой планеты итальянцем Маттео Берреттини. Финал пройдет в воскресенье.

28 января, полуфиналы: 06:30, Берреттини–Надаль; 11:30, Циципас–Медведев. 30 января, 11:00, финал. Стадион «Мельбурн Парк» (Мельбурн, Австралия). Прямые трансляции на Eurosport 1

Бокс. «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Пятничный вечер бокса в студии телеканала РЕН ТВ включит в себя три поединка с участием уже хорошо известных широкому кругу зрителей бойцов. Главным противостоянием турнира станет схватка одного из самых знаменитых людей в своем весе Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика с самым быстрым ударником в поп-ММА Зелемханом «Пулеметчиком» Дукаевым. В двух других схватках один из лучших бойцов на голых кулаках и мастер спорта по боксу Павел Шульский выйдет на ринг против Данияла «Т-34» Эльбаева, а молодой Максим «Топор» Щербаков сразится с ветераном боев без правил Максимом Новоселовым.

28 января, 23:00. Студия РЕН ТВ (Москва). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Футбол. Кубок африканских наций. Четвертьфиналы

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Континентальное первенство в Африке традиционно является одним из главных зимних событий мирового футбола. Там можно увидеть немало звезд из европейских чемпионатов, включая топ-клубы. Например, двух победителей Лиги чемпионов трех последних сезонов — камерунского вратаря Эдуара Менди из лондонского «Челси», египетского нападающего Мохаммеда Салаха из «Ливерпуля», а также финалиста ЛЧ-2020 в составе французского ПСЖ камерунского форварда Эрика Чупо-Мотинга, ныне выступающего за мюнхенскую «Баварию».

Продолжают борьбу за трофей и футболисты, хорошо знакомые российским зрителям. Например, выступающий за Камерун нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жи. Всем вышеперечисленным игрокам предстоит в выходные провести четвертьфинальные матчи. В них мы можем также увидеть несколько перспективных молодых африканцев, которые скоро могут стать звездами в Европе и РПЛ.

29 января: 19:00, Камерун–Гамбия, стадион «Дуала» (Дуала, Камерун); 22:00, Буркина-Фасо–Тунис, стадион «Румде Аджия» (Гаруа, Камерун). 30 января: 18:00, Египет–Марокко, стадион «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» (Яунде, Камерун); 22:00, Сенегал – Экваториальная Гвинея, стадион «Дуала» (Дуала, Камерун). Прямые трансляции на «Okko Спорт»

Биатлон. Чемпионат Европы

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Континентальное первенство традиционно является соревнованием резервистов национальных сборных и представляет интерес в «обычные» сезоны. Но — не в олимпийский, так как команды уже определились с составами на Игры в Пекин. Однако с учетом возможных вспышек ковида не исключены замены, поэтому текущий чемпионат Европы в немецком Арбере важен для его участников — кто-то из них еще может в последний момент поехать в Китай.

Среди таких претендентов — россиянин Антон Бабиков, не так давно выигравший золото на этапе Кубка мира, что вызвало широкие дискуссии в спортивном сообществе о необходимости включить его в состав на Олимпиаду. В итоге Антона в нем не оказалось, и сейчас на Евро он пытается доказать ошибочность этого решения. В среду россиянин уже выиграл серебро в индивидуальной гонке, в пятницу выступит в спринте, а в субботу покажет себя в гонке преследования. Завершатся соревнования в субботу смешанной эстафетой и супермикстом.

29 января, гонка преследования: 12:30, мужчины; 15:30, женщины. 30 января: 12:30, смешанная эстафета; 15:30, супермикст. Лыжный курорт «Арбер» (Арберланд, Германия). Прямые трансляции на Eurosport 1, Eurosport 2 и «Матч ТВ»

Баскетбол. Евролига. УНИКС–ЦСКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги сыграно уже больше половины туров, и хорошие шансы на попадание в четвертьфинал имеют все три российских клуба. Московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС уверенно идут в зоне плей-офф — первой восьмерке. В пятницу два из этих трех клубов сыграют между собой. УНИКС примет на своей площадке ЦСКА. Сейчас у них равное количество очков, и победитель еще больше укрепит свои позиции.

28 января, 19:00. «Баскет Холл» (Казань). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия–Польша

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

После двух разгромных побед на групповом этапе над Словакией (7:1) и Хорватией (4:0) сборная России досрочно обеспечила себе первое место в группе и выход в плей-офф. Поэтому субботний матч с Польшей для нее не имеет турнирного значения, но будет важен в плане проверки готовности нашей команды к четвертьфиналу, который пройдет в начале следующей недели.

29 января, 16:30. «Зиго Дом» (Амстердам, Нидерланды). Прямая трансляция на «Матч ТВ»