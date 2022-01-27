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Пушков пояснил позицию России по вопросу судьбы Донбасса

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Российский сенатор Алексей Пушков в интервью порталу «Украина.ру» прокомментировал появившееся в Госдуме предложение рассмотреть вопрос о политическом признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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По его словам, в настоящий момент вопрос об этом не стоит, хотя «есть симпатии к этим республикам» и раздаются призывы защитить их в случае силового сценария со стороны Украины.

«Но я исхожу из того, что военная составляющая может быть задействована только в случае прямых боевых действий в отношении ДНР/ЛНР», — отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Он также указал, что в России знают о продолжающихся периодических обстрелах, активности беспилотников и гибели людей, однако говорить, что «со дня на день начнется крупномасштабная операция Украины по захвату Донбасса, пока оснований недостаточно».

«Хотя в последние дни появилась информация, что Украина подтягивает туда военные силы. Так что не исключены провокации. Вот это очень опасно. Киев может попытаться приблизить адские санкции через крупную провокацию, это возможно», — пояснил сенатор.

В заключении политик подчеркнул, что судьба Донбасса будет решаться в контексте того, сможет ли Россия выйти на переговоры с Западом или же перейдет «к еще большей конфронтации вокруг Украины».

Ранее, 24 января, первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев сообщил, что совет Госдумы РФ принял решение рассмотреть в феврале обращение партии к президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР.

19 января депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, которым предлагается обратиться к главе государства с просьбой признать ДНР и ЛНР. В проекте отмечается, что подобное признание «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».

21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заявил, что очень важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности. По его словам, авторам данной инициативы не стоит «пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи».

24 января Песков заявил, что власти Украины концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, это свидетельствует о подготовке Киева к наступлению и призвал НАТО повлиять на украинские власти, чтобы те «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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