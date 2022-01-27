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В ЮАР обнаружен потенциально опасный для людей коронавирус

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Обнаруженный в Южно-Африканской Республике (ЮАР) штамм коронавируса NeoCoV может в будущем, предположительно, передаться от животных человеку. Об этом предупредили китайские ученые в опубликованной 26 января на портале bioRxiv статье.

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Новый штамм из ЮАР схож с уханьским SARS-CoV-2, обнаружили его у летучих мышей, и у него есть скрытая способность мутировать. Результатом мутации может стать способность проникать в клетки не только животных, но и людей.

«В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его ближайший сородич PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента у некоторых типов летучих мышей (ACE2) и, что менее благоприятно, человеческий ACE2 для проникновения в организм», — сообщили ученые.

Они уточнили, что для взаимодействия с человеком вирусу необходима определенная мутация, и пока он угрожает только летучим мышам. В то же время специалисты подчеркнули, что природа NeoCoV во многом остается загадочной.

Ранее в январе новое исследование ученых Медицинского университета префектуры Киото показало, что «Омикрон»-штамм устойчивее более ранних вариантов коронавируса и может задерживаться на пластиковых поверхностях и коже человека дольше. Эксперты проанализировали различия в устойчивости к влиянию окружающей среды на штаммы вируса SARS-CoV-2 уханьского типа и всех вариантов, которые появились позднее.

7 января ученые из Китайской академии наук заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Ученые полагают, что изначально грызуны заразились COVID-19 от людей. После этого, предположительно, в течение года в организме мышей вирус начал мутировать. Это привело к «рождению» нового штамма «Омикрон», которым уже заразились люди.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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