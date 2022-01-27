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Новоселов продемонстрировал мастерство «работы с топором»

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Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов по прозвищу Медведь Шатун в четверг, 27 января, в интервью «Известиям» заявил, что знает, как работать с топором.

Спортсмен эффектно жонглировал топорами и на вопрос корреспондента знает ли он, как с ними работать подтвердил, прекрасно владеет этими орудиями труда.

«Да, заметил, их два? Даже если будет два брата, будет даже лучше», — заметил Новоселов.

Такое заявление самбист сделал в преддверии боя против Макса Топора (Щербакова) в рамках шоу «Winline Вечер бокса».

Ранее в этот день на тренировке перед состязаниями Новоселов, позируя перед камерами в шкуре медведя, заявил, что он показывает, что медведь не страшный хищник и может быть другом, но с ним надо быть аккуратным. По его словам, медведь — «это сила, это дух России», поэтому он хочет олицетворять это. В ответ его противник Щербаков заметил, что заставит Шатуна «вернуться в свой лес».

РЕН ТВ покажет шоу «Вечер бокса» в пятницу, 28 января. Бои пройдут в прямом эфире. Начало в 23:00.

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