Глава минобороны Великобритании заявил о скорой встрече с Шойгу

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о намерении посетить Россию в ближайшие дни и встретиться с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом стало известно в четверг, 27 января.

Министр Уоллес отправился в тур по Европе, чтобы придать импульс санкциям против России и поддержать Украину на фоне опасений «вторжения» РФ.

Он также подтвердил, что вскоре отправится в Москву для переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу. Он не рассчитывает на дипломатический прорыв, хотя надеется, что еще есть шанс остановить «вторжение» России, сообщает BBC.

«Я настроен совсем не оптимистично», — заявил Уоллес.

За прошедшую неделю Великобритания поставила Украине две тыс. единиц легкого противотанкового оружия и военнослужащих для их обслуживания. Но не все союзники по НАТО готовы делать подобное. Министр Уоллес хочет помочь неактивным коллегам по альянсу изменить свое мнение. Нидерланды — первая остановка Уоллеса в евротуре. Он с нидерландским коллегой рассматривают возможность отправки бронежилетов и снайперских винтовок на Украину.

Новое правительство Германии продолжает сопротивляться этому давлению антироссийских активистов. Польша и Латвия публично раскритиковали позицию ФРГ, так как Берлин поставляет Украине так называемую «нелетальную» помощь, включая полевые госпитали и пять тыс. военных шлемов. Уоллес надеется, что немцы все же поддержат жесткие экономические санкции против РФ, говорится в материале ВВC.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил британскому коллеге Бену Уоллесу провести переговоры в Москве. 21 января в Facebook ведомства он написал, что возобновление контактов в духе доброй воли между Россией и Соединенным Королевством поможет снизить напряженность в Европе.

До этого в ходе выступления в парламенте Соединенного Королевства Уоллес пригласил Шойгу посетить Лондон. Он заявил, что британская сторона готова вести конструктивный диалог в духе доброй воли и обсуждать вопросы по общим опасениям в сфере безопасности.

В конце декабря 2021 года Уоллес назвал маловероятной отправку войск на Украину НАТО, так как она не является членом альянса. Вместе с тем министр не уточнил, присоединится ли королевство к США в деле вооружения Украины.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.