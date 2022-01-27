Прямой эфир
Мир
Глава минобороны Великобритании заявил о скорой встрече с Шойгу
Мир
КНДР выпустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд
Общество
Правила нанесения номеров на дроны заработают в сентябре
Экономика
Энергетикам могут дать льготные кредиты на «зеленую» модернизацию
Экономика
В ГД предложили создать льготную ипотеку на вторичное жилье
Спорт
Первый рейс с российскими олимпийцами вылетел в Китай
Мир
В Пентагоне отдали предпочтение дипломатическому разрешению украинского кризиса
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
Мир
Псаки заявила о намерении США использовать все опции для санкций к РФ
Мир
НАТО предложила России восстановление линии связи и миссий

Глава минобороны Великобритании заявил о скорой встрече с Шойгу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о намерении посетить Россию в ближайшие дни и встретиться с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом стало известно в четверг, 27 января.

НАТО с краю: ЕС надеется на дипломатическое разрешение кризиса на Украине
Почему страны Евросоюза разошлись в вопросах поставок вооружений и введения санкций

Министр Уоллес отправился в тур по Европе, чтобы придать импульс санкциям против России и поддержать Украину на фоне опасений «вторжения» РФ.

Он также подтвердил, что вскоре отправится в Москву для переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу. Он не рассчитывает на дипломатический прорыв, хотя надеется, что еще есть шанс остановить «вторжение» России, сообщает BBC.

«Я настроен совсем не оптимистично», — заявил Уоллес.

За прошедшую неделю Великобритания поставила Украине две тыс. единиц легкого противотанкового оружия и военнослужащих для их обслуживания. Но не все союзники по НАТО готовы делать подобное. Министр Уоллес хочет помочь неактивным коллегам по альянсу изменить свое мнение. Нидерланды — первая остановка Уоллеса в евротуре. Он с нидерландским коллегой рассматривают возможность отправки бронежилетов и снайперских винтовок на Украину.

Новое правительство Германии продолжает сопротивляться этому давлению антироссийских активистов. Польша и Латвия публично раскритиковали позицию ФРГ, так как Берлин поставляет Украине так называемую «нелетальную» помощь, включая полевые госпитали и пять тыс. военных шлемов. Уоллес надеется, что немцы все же поддержат жесткие экономические санкции против РФ, говорится в материале ВВC.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил британскому коллеге Бену Уоллесу провести переговоры в Москве. 21 января в Facebook ведомства он написал, что возобновление контактов в духе доброй воли между Россией и Соединенным Королевством поможет снизить напряженность в Европе.

До этого в ходе выступления в парламенте Соединенного Королевства Уоллес пригласил Шойгу посетить Лондон. Он заявил, что британская сторона готова вести конструктивный диалог в духе доброй воли и обсуждать вопросы по общим опасениям в сфере безопасности.

В конце декабря 2021 года Уоллес назвал маловероятной отправку войск на Украину НАТО, так как она не является членом альянса. Вместе с тем министр не уточнил, присоединится ли королевство к США в деле вооружения Украины.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022