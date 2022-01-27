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Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе 27 января

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Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидают жителей столичного региона в четверг, 27 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от –7 до –5 градусов, ночью похолодает до –9 градусов.

В Московской области днем ожидается от –10 до –5 градусов, ночью столбики термометров покажут от –7 до –12.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Ночью возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в течение последней недели января высота сугробов в Москве достигнет полуметра. Кроме того, по словам синоптика, количество осадков в первом месяце этого года превысит норму приблизительно на 30%.

24 января главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что на этой неделе в Центральной России ожидаются вызванные циклоном с северо-запада снегопады. Эксперт уточнила, что неблагоприятные погодные условия фиксируются в основном на юге и в низовьях Волги.

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