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МИД России получил письменный ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности

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Российская сторона получила от США письменный ответ на свои предложения по гарантиям безопасности, сообщил МИД РФ в среду, 26 января.

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«Заместитель министра иностранных дел России А.В. Грушко принял посла США в Москве Дж. Салливана по его просьбе. В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», — говорится в публикации российского внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в этой связи заявил, что президент США Джо Байден принимал активное участие в составлении письменного ответа на предложения России по гарантиям безопасности. Он вносил правки в документ и «благословил» его окончательный вариант.

Блинкен также отметил, что в переданных России письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы на сотрудничество и коммуникацию с РФ.

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что, если Вашингтон попросит не публиковать ответ, Москва выполнит просьбу, но донесет до общественности его суть.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

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