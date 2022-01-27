Регионы РФ подготовились к пику пятой волны коронавируса

В некоторых российских регионах на фоне роста числа случаев COVID-19 начали приостанавливать амбулаторный и стационарный прием плановых больных, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения. «Известия» выяснили, как местные власти готовятся дать отпор «Омикрону».

Отмечается, что на эту меру пошли в Карелии, Калининградской и Архангельской областях, Северной Осетии, Республике Марий Эл и Санкт-Петербурге. Всего штамм «Омикрон» зафиксировали уже в 72 регионах страны.

Задумываются над ограничением оказания плановой медпомощи и в других регионах. Так, в зависимости от складывающейся обстановки она может быть приостановлена в больницах Красноярского края и Самарской области, сообщили «Известиям» в пресс-службах правительств регионов.

В других регионах пока отказываться от оказания плановой помощи не планируют и предпринимают для этого ряд шагов. В Челябинске и Магнитогорске откроют дополнительные поликлиники для пациентов с симптомами коронавирусной инфекции. В Ленинградской области на время прекратят профилактические осмотры и диспансеризацию взрослых и детей для перераспределения нагрузки на врачей поликлиник. Аналогичное решение уже приняли в Мурманской области.

В Москве приостановлена плановая госпитализация детей — из-за опасений, что в больницах у них больше риск подхватить коронавирус. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме. Также не прекратится госпитализация маленьких пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения.

Минздрав РФ просит всех, кто переносит болезнь бессимптомно и в легкой форме, оставаться дома. При этом, по словам вирусологов, количество заражений и госпитализаций продолжит расти, поскольку до пика пятой волны пандемии еще далеко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

C ковидным усердием: как регионы готовятся к пику пятой волны