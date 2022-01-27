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Бойцы «Вечера бокса» рассказали о преимуществах перед соперниками

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Бойцы боксерского шоу «Winline Вечер бокса» показали, как тренируются перед состязаниями и рассказали «Известиям» о преимуществах перед соперниками в четверг, 27 января.

Суровый образ Максима (Шатуна) Новоселова, который любит позировать перед камерами в шкурах диких зверей, не оставляет сомнений в том, что он добывает их сам, голыми руками. Но сам боец уверяет, что это совсем не так. По его словам, он показывает, что медведь не страшный хищник, и может быть другом, но с ним надо быть аккуратным.

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«Медведь — это сила, это дух России, поэтому я хочу олицетворять это. Я охотник только на ринге, животных не убиваю. Стараюсь с ними дружить!», — заявил он.

Максим Новоселов сразится с Максимом (Топором) Щербаковым, которого тренируют два мастера, так как без техники и тактики шансов донести до цели даже самый острый и меткий топор не много. В боксе как в шахматах, думать надо, говорит Щербаков и работает головой постоянно, даже начал сочинять стихи.

«Макс «Шатун» — болтун! Зачем он в бокс полез? Он же самбист! Тун-тун (жесты ударов боксера) — И он вернется в свой лес», — зачитал боец четверостишие о сопернике.

Павел Шульский который готовится к бою против Данияла Эльбаева, считает, что грозное прозвище соперника — Т-34 не повод для беспокойства. Даже если оно дано бойцу за то, что порой ему достаточно одного пушечного удара чтобы закончить поединок. Единственное что важно для казака из Пятигорска Шульского — жажда боксировать и побеждать.

«Что у казаков из оружия? Шашки, нагайки... А что у Т-34 — это его пушки», — заявил Эльбаев.

На это Шульский ответил, что скорость и габариты Т-34 — его уязвимое место.

«Т-34 был бы великим танком, но нынешний — тяжелее ударом, ниже ростом», — многозначительно заметил Шульский.

Главным поединком клуба станет битва Вячеслава (Рыжего Тарзана) Дацика против Зелимхана (Пулеметчика) Дукаева, который точно оправдывает свое прозвище — после его «очередей» соперники падают как подкошенные.

«Мы оба заряжены. Он заряжен меня грохнуть, я его», — сказал Дукаев на тренировке.

Но и Дацик не отстает и подготовился биться против Дукаева даже бородой, которая стала гуще и длиннее.

«А этом чтобы Пулеметчик не мог попасть по челюсти. Челюсть-то никто не накачал», — объяснил Рыжий Тарзан.

Ранее мастер спорта по боксу и звезда кулачных боев Павел Шульский рассказал, как будет бороться с Даниялом (Т-34) Эльбаевым. Он назвал предстоящий бой одним из самых сложных в карьере.

Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов назвал себя «охотником на ринге» и пригрозил сопернику Щербакову намерением сделать его «гребень на голове» своим трофеем.

Российский боец Вячеслав Дацик перед боем поставил деньги на собственную победу в поединке с Зелимханом Дукаевым. По словам спортсмена, он сделал сразу несколько ставок, в том числе на других участников «Вечера бокса».

РЕН ТВ покажет шоу «Вечер бокса» в пятницу, 28 января. Бои пройдут в прямом эфире. Начало в 23:00.

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