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Правила нанесения номеров на дроны заработают в сентябре

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Минтранс РФ перенес планируемое вступление в силу проекта приказа «Об утверждении порядка нанесения государственных, регистрационных и учетных опознавательных знаков гражданских воздушных судов» с 1 марта на сентябрь 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. Обсуждаемый документ регламентирует порядок нанесения учетных опознавательных знаков (эквивалент автомобильных госномеров в гражданской авиации) на беспилотники грузоподъемностью от 250 г до 30 кг.

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«К настоящему времени получено положительное заключение Минэкономразвития по итогам оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Проект приказа находится на завершающей стадии доработки. Планируемый срок вступления приказа в силу — сентябрь 2022 года», — сказали в пресс-службе ведомства.

С чем связан перенос срока вступления документа в силу, в Минтрансе не уточнили. Вероятно, причина в поправках в Воздушный кодекс РФ, которые приняли в конце 2021 года, считает эксперт в сфере нормативного регулирования эксплуатации беспилотных авиационных систем, представитель АО «Почта России» Юрий Чернышев. Они наделили Минтранс полномочиями по разработке порядка и процедуры нанесения номеров на беспилотники. Однако изменения вступят в силу только 1 сентября. Следовательно, только тогда Минтранс формально получит право на разработку обсуждаемых норм, указал эксперт.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полет нормативный: правила нанесения номеров на дроны заработают в сентябре

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