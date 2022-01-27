Юристы рассказали, чем грозит уголовное дело против СГ «Спасские ворота-М»

Сотрудникам страховой группы «Спасские ворота-М», которые могут быть причастны к махинациям с активами компании, грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом «Известиям» сообщил руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. Он пояснил, что в деле фигурирует ч. 1 ст. 172.1 УК РФ, что влечет в случае установления вины конкретных лиц или лица риски назначения наказания в виде штрафа, принудительных работ, лишения свободы на срок до четырех лет с запретом занимать должности или заниматься определенной деятельностью.

«При установлении наличия признака группы лиц по предварительному сговору или организованной группы ответственность наступает уже по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Это преступление тяжкое и может повлечь назначение реального наказания в виде лишения свободы на срок до семи лет», — уточнил Александр Иноядов.

Уголовное дело в отношении страховой группы «Спасские ворота-М» возбуждено по ч. 1 ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финорганизации»), узнали «Известия». Ранее Банк России просил проверить компанию. В соответствии с заявлением регулятора страховщик, пытаясь скрыть фактическое отсутствие активов по состоянию на 30 сентября 2020-го (на конец III квартала), предоставил в ЦБ недостоверную информацию о наличии денежных средств на счетах в банках «Интеза» и ВТБ.

Кроме того, в этой отчетности страховщик отразил ложные сведения о назначении объектов недвижимого имущества, говорится в заявлении ЦБ. Как полагает следствие, фальсификация финансовой отчетности потребовалась, чтобы избежать отзыва лицензии. Пока в материалах нет подозреваемых, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц группы «Спасские ворота-М».

Страховщик работает на рынке с 1992 года. В декабре 2020-го Банк России отозвал у группы «Спасские ворота-М» лицензию на обязательное медицинское страхование. По данным Агентства по страхованию вкладов, с 22 апреля 2021-го в отношении страховой группы «Спасские ворота-М» ведется конкурсное производство. По состоянию на 1 октября компании были выставлены требования на 113,4 млн рублей, и ничего из этой суммы не было выплачено.

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Активов поиск: чем грозит уголовное дело против СГ «Спасские ворота-М»