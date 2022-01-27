В СДПГ высказались против милитаризации конфликта на востоке Украины

В правящей партии Германии выступили против милитаризации украинского конфликта, поскольку поставки оружия обычно не способствуют деэскалации ситуации. Об этом «Известиям» заявил спикер парламентской фракции СДПГ по вопросам внешней политики Нильс Шмид.

«Поставки оружия обычно не способствуют деэскалации ситуации, а наоборот. Поэтому отправка оружия в кризисные регионы запрещена нашим коалиционным соглашением по уважительным причинам. Все наши усилия направлены на поиск дипломатического решения нынешнего кризиса», — заявил «Известиям» спикер парламентской фракции СДПГ по вопросам внешней политики Нильс Шмид.

По его словам, вопросы безопасности и стабильности в Европе должны решаться путем переговоров. «Россия — крупный международный игрок. Основательные и стабильные отношения — взаимный интерес. Мы также готовы к конструктивному диалогу с Россией по вопросам безопасности. Однако принципы международного права и европейского миропорядка, территориальной целостности и нерушимости границ, которым обязалась придерживаться и Россия, для нас неоспоримы. В этом контексте Германия также приветствует возобновление переговоров в нормандском формате», — подчеркнул политик.

На прошлой неделе власти ФРГ не позволили своей союзнице по НАТО Эстонии осуществлять поставки Украине тех вооружений, которые имеют немецкое происхождение. Позиция Германии по экспорту оружия уже давно раздражает Киев. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что «украинцы будут помнить это десятилетиями».

Тем временем США рассматривают возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы войск, авиации и флота. В НАТО уже объявили о планах увеличить военное присутствие в регионе.

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