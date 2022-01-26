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На расселение аварийного жилья в Астраханской области требуется 16 млрд рублей

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На второй этап программы расселения аварийное жилья в Астраханской области потребуется 16 млрд рублей. Площадь жилфонда, который планируется ликвидировать, превышает параметры первого этапа более чем в шесть раз и составляет 250 тыс. кв. м. Об этом стало известно после встречи губернатора Игоря Бабушкина с заместителем министра строительства РФ Никитой Стасишиным.

На данный момент в регионе переселили 898 человек. В новом аварийном реестре значатся около 700 многоквартирных домов, передает «Астрахань 24».

«Мы обратились в Минстрой России и Фонд ЖКХ с просьбой о выделении на второй этап программы средств в объёме до 16 млрд рублей. Сумма огромная, нам предстоит серьёзная работа по её обоснованию на федеральном уровне», – написал в своём инстаграм-аккаунте Игорь Бабушкин.

Ранее сообщалось, что в Томске в 2022 году построят два первых многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья. Всего в новом микрорайоне рядом с Зелеными Горками планируют поселить 8,5 тыс. граждан. На проектирование и строительство шести домов высотой 10 и 17 этажей планируется выделить 4,2 млрд рублей. В «долине переселенцев» откроют три детских сада и школу на 1,1 тыс. мест. Дома в новом микрорайоне планируют ввести в эксплуатацию до 31 декабря 2023 года. В 2022 году построят два дома на 390 квартир.

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