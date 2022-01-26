Мосгортранс начал проверку по факту происшествия с электробусом

По факту возгорания электробуса возле метро «Бибирево» начата проверка, об этом заявили в пресс-службе перевозчика ГУП «Мосгортранс».

«Это второе подобное происшествие за все время эксплуатации электробусов с 2018 года. Машина находилась на отстойной площадке без пассажиров. Мы крайне серьезно относимся к происшествию, уже начато служебное расследование. Причины установит специальная комиссия и производитель техники – компания «КАМАЗ», – заявили в пресс-службе Мосгортранса.

Возгорание электробуса произошло сегодня вечером на Бибиревской улице, д. № 20. В Мосгортрансе сообщили, что техника обслуживается в рамках контракта жизненного цикла, что означает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, а также полное участие в разборе причин.

21 января в Воронеже в результате короткого замыкания произошло возгорание в автобусе. Инцидент произошел на улице Ильдюшина. В результате происшествия никто не пострадал.