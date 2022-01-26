Политолог назвал заявление Столтенберга противоречивым и обнадеживающим

Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга в ответ на предложения России в ходе январских переговоров о гарантиях безопасности вызывает противоречивые чувства, но и обнадеживает одновременно, рассказал «Известиям» политолог Марат Баширов в среду, 26 января.

«С одной стороны, генсек НАТО говорит, что он и альянс, очевидно, хотят деэскалации в Балтийском и Черном морях, а с другой, заявляет, что они там усилят свое присутствие. И вся пресс-конференция была такая разновекторная. Мы не увидели точно совершенно стремления к миру, не получили четких дорожных карт, как РФ и НАТО, РФ и США будут обеспечивать взаимную безопасность. Хотя, конечно, сам факт того, что и НАТО, и США просят российскую сторону не публиковать свои письменные ответы, оставляет какую-то надежду. Но у меня ее, честно говоря, всё меньше», — признался эксперт.

Он отметил в заявлении западной стороны о необходимости вывода российских войск из Украины, Грузии, Молдавии непрофессионализм советников Столтенберга или его собственную некомпетентность.

«Шарманка о выводе российских войск уже несколько надоела. Российских войск нет на Украине и в Грузии! Есть российская армия в Приднестровье, но это не Молдавия. Приднестровье — это отдельная республика, которая живет уже пару десятилетий совершенно самостоятельно, поэтому… либо господину Столтенбергу надо поменять советников, которые готовят ему речи, либо посмотреть внимательно на разведданные, которые у него, очевидно, должны быть. И перестать апеллировать политическими лозунгами», — добавил Баширов.

Предложение Столтенберга о восстановлении миссий и линии связи политолог назвал полезным шагом и демонстрацией понимания важности канала оперативного общения между РФ и НАТО.

«Думаю, что большинство стран — участниц альянса не настроены на военные действия. Это будет катастрофой для их экономик, совершенно точно. Так что восстановление миссий — это такой успокаивающий сигнал для экономик, рынков этих стран», — сказал он.

При этом Баширов подчеркнул, что всё определяется передвижением войск. В этой части НАТО собирается, как сказал Столтенберг, усиливать свое присутствие около границ РФ. И предложение о возобновлении брифингов по учениям и диалога по контролю над вооружениями — это меры, которые не обеспечивают степень безопасности, к которой стремится Россия. Это миссии наблюдения, а не физические действия, которые относятся к размещению или перемещению войск.

«Мы же видим, что они всё ближе к нашим границам. И они заявляют, что собираются несколько тысяч своих военнослужащих разместить в Прибалтике, продолжают передавать оружие Украине, причем не только оборонительного, но и наступательного качества. Они посылают на ту же Украину или в Прибалтику своих советников, которые точно не про оборону дают советы. Так что наблюдательные миссии — это хорошо, но безопасность обеспечивается за счет других мер», — резюмировал политолог.

Ранее 26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил в ответе России по гарантиям безопасности восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи, чтобы избежать инцидентов в будущем. Также он заявил о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности. Параллельно посол США Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.