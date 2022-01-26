Первая в этом году партия уборочной спецтехники прибыла в Ульяновск

В Ульяновск прибыла первая в 2021 году партия спецтехники, предназначенной для уборки улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Шесть мини-тракторов доставлены на базу «Дорремстроя» на улице Азовской. Власти города приобрели их в лизинг для повышения качества и оперативности уборки улиц.

«Вместе с ними доставлено съемное навесное оборудование: щетки для подметания, ковши для погрузки и ротор для переброски снежных масс. Эта техника производства чебоксарского завода «Промтрактор» предназначена прежде всего для очистки тротуаров, работы на зауженных участках», — цитирует сообщение пресс-службы ulpravda.ru.

Аукцион на закупку 17 единиц спецтехники состоялся в конце 2021 года. Поставка оставшейся части ожидается в феврале. В город должны прибыть еще два аналогичных мини-трактора, четыре комбинированные машины, пять полуприцепных пескоразбрызгивателей.