Несанкционированную переправу обнаружили на озере под Псковом

В деревне Толба под Псковом обнаружили действующую несанкционированную ледовую переправу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В среду, 26 января, сотрудники ГИМС провели профилактический выезд на берег Псковского озера. В ходе рейда они обнаружили переправу, по которой жители и гости Талабских островом беспрепятственно передвигаются на материк, рискуя жизнями.

Также было выявлено, что жители деревни Жидилов Бор выезжают на лед водоемов для рыбалки. Как выяснилось, места выездов не оборудованы искусственными препятствиями, а аншлаги о запрете выезда отсутствуют.

Сотрудники ГИМС МЧС напоминают, что выезд на лед в несанкционированных местах смертельно опасен. Ежедневно в регионе проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых инспекторы разъясняют гражданам, к каким последствиям может привести игнорирование мер безопасности.