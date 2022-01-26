Педиатрическое отделение поликлиники №3 отремонтировали в Самаре

В педиатрическом отделении №1 Самарской городской поликлиники №3 завершается ремонт входной группы. Подразделение обновляется в рамках создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

У входа обустроили крытую колясочную, в здании появилась комната матери и ребенка, а также просторные игровые зоны и зоны ожидания врачебного приема, оборудованные удобными креслами. Оборудован блок для оказания помощи детям с симптомами простуды. В обновленном педиатрическом отделении будут получать помощь более 5000 пациентов, пишет НИА «Самара».

Для больниц Самарской области закупили 30 новых автомобилей. 17 января губернатор Дмитрий Азаров передал машины станциям скорой помощи. Они будут использоваться для работы специальных бригад для перевозки больных коронавирусом.