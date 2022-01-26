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Новая поликлиника в ЖК «Михайловский» в Томске появится в 2024 году

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Открытие новой поликлиники для детей и взрослых в ЖК «Михайловский» в Томске запланировано на 2024 год. Об этом спикер гордумы Чингис Акатаев сообщил в своем Telegram-канале 26 января.

«Посмотрел чертежный план жилого комплекса. Сейчас идет строительство второй очереди, первая уже сдана. Всего предполагается построить 150 тыс. кв. м жилья в восемь этапов. Поликлиника запланирована в рамках четвертой очереди – в 2024 году», — написал Акатаев.

По его словам, учреждение разместят на первом этаже жилого дома. Общая площадь помещений составит 861 кв. м, пишет РИА «Томск».

Кроме того, в новом ЖК запланировано строительство школы на 825 мест и детского сада на 185 мест. Участки под объекты уже выбраны, перед началом работ осталось решить несколько технических вопросов, отметил спикер гордумы.

ЖК «Михайловский» возводится на территории бывшего подшипникового завода. В нем будут проживать 5 тыс. человек.

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