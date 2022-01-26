Блинкен рассказал об участии Байдена в подготовке ответа на предложения России

Президент США Джо Байден принимал активное участие в составлении письменного ответа на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом 26 января сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Президент принимал активное участие при составление данного документа. Мы неоднократно пересматривали его вместе с ним в течение последних недель по мере того, как получали комментарии и идеи от наших союзников и партнеров», — указал он в ходе выступления в Госдепартаменте.

По словам Блинкена, американский лидер вносил правки в документ и «благословил» его окончательный вариант.

«Президент изучал предварительные предложения, вносил свои правки и, конечно же, благословил окончательный вариант документа, который сегодня был передан российской стороне», — сказал глава американской дипломатии.

Он отметил, что при составлении текста были учтены мнения союзников США.

Как уточнил Блинкен, в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы на сотрудничество и коммуникацию с РФ.

Ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности в этот же день МИД РФ передал посол США Джон Салливан.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков 21 января заявил о принятии «серьезных политических решений», если ответ по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО будет разочаровывающим.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.