Прямой эфир
Мир
США обсудят с союзниками размещение своих солдат в Восточной Европе
Мир
В Чехии одобрили передачу Украине 4 тыс. артиллерийских боеприпасов
Мир
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Мир
Посол США передал РФ ответы на предложения по гарантиям безопасности
Общество
Минфин повысил минимальные цены на водку и коньяк
Общество
Голикова призвала перевести на удаленку максимальное число сотрудников
Мир
Замгоссекретаря США заявила о готовности Украины к обороне страны
Экономика
Цена мартовского фьючерса Brent превысила $90 за баррель
Происшествия
Около 90 горняков эвакуировали из шахты «Анжерская-Южная» в Кузбассе
Экономика
Курс доллара поднялся до 80 рублей впервые с ноября 2020 года
Сюжет:

Блинкен рассказал об участии Байдена в подготовке ответа на предложения России

Блинкен: Байден активно участвовал в составлении ответа США на предложения России по безопасности
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден принимал активное участие в составлении письменного ответа на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом 26 января сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Расстались при своем: к чему Россия и США пришли в Женеве
Двусторонние переговоры открыли дипломатический марафон по гарантиям безопасности

«Президент принимал активное участие при составление данного документа. Мы неоднократно пересматривали его вместе с ним в течение последних недель по мере того, как получали комментарии и идеи от наших союзников и партнеров», — указал он в ходе выступления в Госдепартаменте.

По словам Блинкена, американский лидер вносил правки в документ и «благословил» его окончательный вариант.

«Президент изучал предварительные предложения, вносил свои правки и, конечно же, благословил окончательный вариант документа, который сегодня был передан российской стороне», — сказал глава американской дипломатии.

Он отметил, что при составлении текста были учтены мнения союзников США.

Как уточнил Блинкен, в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы на сотрудничество и коммуникацию с РФ.

Ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности в этот же день МИД РФ передал посол США Джон Салливан.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков 21 января заявил о принятии «серьезных политических решений», если ответ по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО будет разочаровывающим.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022