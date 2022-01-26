Дворец культуры Котовска стал участником программы «Пушкинская карта»

Новым участником программы «Пушкинская карта» стал Дворец культуры города Котовска Тамбовской области. На очередном заседании экспертного совета при региональном управлении культуры и архивного дела два творческих коллектива предложили спектакли для включения в проект. Ими стали постановка по пьесе Ж.Б. Мольера «Тартюф» Народного театра имени А.И. Батурова и спектакль «Насекомища» по пьесе Н. Колтышевой «Тараканища» Народного театра юного зрителя.

С начала 2022 года номинал «Пушкинской карты», владельцами которой могут стать школьники в возрасте от 14 до 22 лет, увеличили с 3 до 5 тыс. рублей. Кроме того, расширился и список мероприятий. Тамбовские школьники и студенты теперь могут воспользоваться картой при покупке билетов на спектакли народных театров, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Билеты на 2 млрд рублей на культурные мероприятия уже куплены при помощи «Пушкинской карты». Об этом сообщил 10 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3 млн 700 тыс. человек, было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей», — отметил Мишустин.

С февраля карту станут принимать в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Минкультуры и Фонда кино.