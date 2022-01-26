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Кибермошенники причинили ущерб жителям ХМАО на 800 млн рублей

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Ущерб от действий кибермошенников в Югре по итогам 2021 года превышает 800 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. Там также уточнили, что полицейским удалось добиться положительной динамики в раскрытии этих преступлений

Губернатор ХМАО Наталья Комарова, выступая на коллегии УМВД по региону, заявила, что перед полицией в условиях пандемии коронавируса стоят задачи по борьбе с преступностью в этой сфере. Там также используются IT-технологии. По словам Комаровой, требуется оперативно пресекать факты распространения поддельных справок, сертификатов о вакцинации, передает ИА «Ура.ру».

Сотни тысяч россиян каждый год становятся жертвами кибермошенников, большинство из которых используют приемы социальной инженерии. Об этом 10 декабря сообщалось в подготовленном Банком России проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 годов. Развитие цифровых услуг и сервисов будет сопровождаться появлением новых приемов социальной инженерии, отметили в ЦБ.

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