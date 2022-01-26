Стоимость питания в детсадах Оренбурга подорожает на 20%

В Оренбурге плату за питание в детских садах поднимут на 20% из-за роста цен на продукты. Ориентировочно новый тариф будет действовать до 2024 года. В мэрии считают, что увеличение стоимости до 182 рублей поможет улучшить положение с качеством еды в дошкольных учреждениях, пишет 56orb.ru.

«С учетом набора продуктов питания на один день, а также норм продукции в граммах, выполнить обязательные требования СанПиН по питанию в дошкольных образовательных организациях не представляется возможным», — пояснила заместитель главы города по социальным вопросам Елена Иванова.

В конце декабря сообщалось, что в работе одного из комбинатов школьного питания Оренбурга найдены нарушения. Там хранили продукцию животного происхождения без маркировки. В холодильной камере не было данных о том, когда поступила партия мяса. А в цехе по обвалке ножи и другие инструменты не дезинфицировались на протяжении всей рабочей смены. Их установила городская прокуратура. Предприятие получило представление от надзорного органа.