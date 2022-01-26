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Взрыв на химическом заводе произошел в США

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В американском городе Вестлейк (штат Луизиана) произошел взрыв на химическом заводе. Об этом в среду, 26 января, сообщает KPLC.

По информации телеканала, взорвалась цистерна с этилендихлоридом. По предварительным данным, три человека получили легкие травмы.

Причины произошедшего и остальные подробности выясняются.

23 января в окрестностях столицы Гаити Порт-о-Пренса произошел взрыв резервуара с топливом. Погиб один человек, 20 пострадали. По данным местных СМИ, на складе нефтепродуктов произошел пожар, который оперативно удалось ликвидировать пожарным. Однако спасатели не смогли предотвратить взрыв хранилища, расположенного рядом с загоревшимся складом. При тушении огня также пострадали трое пожарных, они были доставлены в больницы.

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