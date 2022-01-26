Власти Карелии заявили о готовности вновь передать служебные авто медикам

Парламент Республики Карелия готов вновь передать служебные автомобили в помощь медицинскому персоналу. Об этом спикер республиканского заксобрания Элиссан Шандалович заявил на заседании правительства республики.

«Что касается обеспечения автотранспорта, то мне кажется, что здесь тоже надо все силы и средства использовать. Законодательное собрание Карелии готово поделиться автомобилями для обеспечения оказания амбулаторной помощи», — цитирует Шандаловича ИА «Карелinform».

Один из служебных автомобилей был задействован сегодня, 26 января. Машина помогала развозить медиков Шуйской амбулатории по вызовам жителей Шуи, Бесовца и Мелиоративного.

26 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что случаи заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрированы в 72 регионах России. При этом показатель госпитализации за прошлую неделю возрос на 9,3%, а число новых случаев коронавируса — на 102,4%.

В Карелии первый случай заболевания «Омикрон»-штаммом выявили в начале января. Его обнаружили у женщины, вернувшейся из Франции.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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