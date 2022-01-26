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После публикации отчетов акции Microsoft поднялись на 9%

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Акции Microsoft компенсировали падение и поднялись сразу на 9%. По словам экспертов, ситуация быстро изменилась после публикации отчетов компании. Согласно последним данным, по итогам минувшего квартала общая выручка Microsoft выросла на 20%, чистая прибыль — на 21%, передает телеканал «Известия». Кроме того, доходы почти всех сервисов заметно превысили прогнозы. Так, к примеру прибыль подразделения персональных компьютеров составила — $17,5 млрд, что почти на 5% выше ожидаемой. В связи с этим при таком позитивном отчете на постмаркете акции Microsoft набрали еще 2,3%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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