В «Победе» сообщили о новых проблемах в аэропорту Стамбула

Рейс российской авиакомпании «Победа» из Москвы стоит в ожидании высадки пассажиров в турецком аэропорту Стамбул-Новый уже более получаса. Об этом сообщила в среду, 26 января, «Известиям» представитель авиаперевозчика Елена Селиванова.

«Из-за скопления самолетов на прилет не хватает ресурсов аэропорта для обслуживания. Рейс из Москвы (Внуково) стоит больше получаса в ожидании обслуживания и высадки клиентов, самолет из Минеральных Вод векторят (воздушную навигацию самолета обеспечивают диспетчеры аэропорта, а не сам экипаж. — Ред.). Никаких прогнозов аэропорт не дает», — отметила она.

С 21 января в Стамбуле бушуют снегопады. Из-за этого нестабильно работает аэропорт города. При этом 25 января авиагавань задержала и отменила множество рейсов, в том числе российских авиакомпаний.

О корректировке графиков полетов объявлял «Аэрофлот». Тогда как «Победа» 25 января заявила об издевательствах над россиянами в аэропорту.

«Просим немедленно обеспечить трапы для клиентов рейса DP6104! Для аэропорта вашего статуса — «крупнейшего аэропорта Европы» — настоящий позор в том, что вы не смогли обеспечить высадку для клиентов более чем за 7 часов!» — написала компания в соцсети Instagram.

Накануне «Победа» сообщила о выполнении двух рейсов из Стамбула в Москву, которыми были вывезены 370 ее клиентов. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что около 2 тыс. организованных и 5 тыс. самостоятельных туристов из России, по предварительной оценке, находятся на отдыхе в Стамбуле.