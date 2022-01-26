Депутат рады рассказал шутку украинцев о готовности сдаться в плен

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что многие украинцы в шутку говорят о том, что нужно объявить войну России, чтобы сдаться в плен. Его слова приводит телеканал «Рада».

«Общество ждет от нас ответа касательно напряжения, о котором говорит весь мир и о котором говорят на Украине. Уже люди шутят: давайте объявим войну и в плен сдадимся, чтобы этот кошмар закончился», — сказал он.

Гарантию разрешения конфликта политик видит только в соблюдении Минских соглашений властями Украины.

24 января в НАТО заявили об усилении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией наступлении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. В сложившейся ситуации Киев неоднократно обвинял Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.