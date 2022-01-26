Более 46 млн рублей выделили на ремонт улицы Маргелова в Омске

Правительство Омской области утвердило субсидии на ремонт дорог. Около 200 млн рублей направят на работы по содержанию автомобильных магистралей в Омске, еще более 46 млн рублей — на ремонт улицы Маргелова в столице региона.

Свыше 70 млн рублей предусмотрено на ремонт внутрипоселковых автодорог. Таким образом, в список на получение субсидий на ремонт дорог в этом году вошли Калачинск, Тара, Называевск, Тюкалинск и р.п. Таврическое, передает ИА «ОМСКРЕГИОН». Предполагается, что перечень объектов, подлежащих ремонту по программе «Развитие транспортной системы Омской области», будет дополняться в течение года.

В Омске до конца ноября 2022 года намерены разработать проект реконструкции улицы 10 лет Октября, а также Сыропятского тракта. Контракт на работы был заключен в 2021 году. За 30,05 млн рублей ООО «Автодорпроект» должно разработать проект работ, после чего документация будет направлена на экспертизу. Затем будет объявлен конкурс на поиск подрядчика. Точных сроков начала строительства в мэрии не называют.