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МинЖКХ Белгородской области выделили 20 млрд рублей на реализацию программ

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Министерству жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области выделили 20 млрд рублей на реализацию различных программ в 2022 году. Об этом сообщает региональное правительство.

Более 6 млрд пойдут на утепление фасадов и капитальный ремонт 282 многоквартирных домов, пишет ИА «Абирег». В марте также стартует ремонт 24 общежитий, фактически переведенных в статус многоквартирных домов.

Часть средств направят на реализацию программы переселения из аварийного жилья. До 15 декабря новые квартиры должны получить 2313 человек. Сумма, предусмотренная на эти цели, не называется.

На улучшение качества водоснабжения выделят 7,5 млрд рублей. Работы пройдут во всех районах региона.

«После модернизации системы жители должны почувствовать существенное улучшение качества водоснабжения. Ход реализации программы обязательно будут контролировать во время рабочих поездок по региону», — заявил губернатор Вячеслав Гладков.

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