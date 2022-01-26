Новоселов в шкуре медведя высказался о предстоящем бое с Щербаковым

Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов в среду, 26 января, в беседе с «Известиями» назвал себя «охотником на ринге».

«Я пытаюсь олицетворять, защищать медведей. Я всем показываю, что медведь не страшный хищник, он может быть и другом, но с ним надо быть аккуратным. Медведь — это сила, это дух России, поэтому я хочу олицетворять это», — отметил Новоселов.

При этом он обратил внимание на то, что у его противника в предстоящем бою — Макса Щербакова — «хороший гребень на голове». По словам Новоселова, этот гребень будет его трофеем.

Ранее в этот день Новоселов заявил, что в ходе открытой тренировки бойцы предпочитают не раскрывать своих секретов, поскольку там присутствуют соперники и журналисты. Он уточнил, что на тренировках царит дружеская атмосфера.

28 января в студии РЕН ТВ состоится боксерское шоу «Winline Вечер бокса», зрителей ждет три поединка. На ринге встретятся бойцы: Вячеслав Дацик и Зелимхан Дукаев, Павел Шульский и Никита Бачин, а также Максим Новоселов и Щербаков. Начало в 23:00 мск.

Как рассказал 26 января Дацик, перед предстоящими поединками ему пришлось серьезно изменить свою тактику. Боец добавил, что его оппонент, в качестве которого выступает Дукаев, отличается скоростью передвижения по рингу, что, по признанию спортсмена, доставляет некоторые неудобства.