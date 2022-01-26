Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации. Об этом говорится в опубликованном 26 января тексте резолюции.

«Ассамблея решила ратифицировать права российской делегации», — указано в тексте принятой резолюции.

В поддержку документа выступили 97 депутатов, против — 41.

«В ответ на ратификацию полномочий российской делегацией ассамблея ожидает конструктивного диалога, который приведет к конкретным результатам. Она предлагает комиссии по мониторингу продолжить диалог с властями РФ и представить отчет о выполнении обязательств Российской Федерацией не позднее конца 2022 года», — указано в публикации.

24 января члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии. Было подано два протеста — от литовского депутата Эмануэлиса Зингериса и украинского депутата Евгении Кравчук. Инициативу Зингериса поддержали 49 участников сессии, а Кравчук — 47.

Запросы о приостановке российских полномочий подаются регулярно. В прошлом году, 25 января, в ходе открытия зимней сессии глава украинской делегации Мария Мезенцева также предложила оспорить полномочия России, заявив, что она «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». Как тогда отметил вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой, Украина каждый год оспаривает полномочия российской делегации и уже не удивляет своими действиями.

Однако победа осталась за Россией — 28 января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. За такое решение проголосовали 107 депутатов, против — 36, 24 человека воздержались.