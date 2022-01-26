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Житель Алтайского края ожидает суда за убийство двух сельчан

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В Алтайском крае по обвинению в двойном убийстве и угрозе убийством ожидает суда 37-летний мужчина. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, ночью 30 марта 2021 года обвиняемый находился в гостях у жителя одного из сел Благовещенского района. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт. Гость несколько раз ударил хозяина шилом в грудь, после чего скрылся. 68-летний пострадавший погиб на месте, пишет altapress.ru.

На следующий день обвиняемый пришел в гости к еще одному сельчанину. Между ними также произошла ссора, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил своего 70-летнего оппонента ножом в жизненно важные органы. Пенсионер скончался.

Затем обвиняемый пробрался на участок другого местного жителя, где был обнаружен владельцем. Незваный гость бросился на сельчанина с ножом и стал угрожать ему убийством.

В ходе следствия мужчина признался в содеянном. Также установлено, что ранее он был неоднократно судим.

Расследование уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц», ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

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