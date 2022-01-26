Посол США прибыл в МИД России

Посол США Джон Салливан вечером в среду, 26 января, прибыл в МИД России. Автомобиль посла подъехал к зданию ведомства около 19:30 мск.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что Белый дом может направить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности уже в среду. По данным журналистов, в ответе будут содержаться «немного более подробные» детали, чем США озвучивали публично.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Вашингтон попросит не публиковать ответ, Москва выполнит просьбу, но донесет до общественности его суть. Замглавы МИД РФ Александр Грушко, в свою очередь, сказал, что Россия получила от США некоторые ответы на свои вопросы по предложениям о гарантиях безопасности, но пока только в устной форме.

21 января заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил о принятии «серьезных политических решений», если ответ по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО будет разочаровывающим.

При этом 24 января в Госдепе объявили, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, потребовав от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.