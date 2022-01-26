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Движение восстановлено после смертельного ДТП в Новой Москве

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В Новой Москве восстановили движение на Московском малом кольце (трасса А107) после аварии, в результате которой погиб один человек и трое пострадали. Об этом сообщили в среду, 26 января, в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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«Движение восстановлено в полном объеме», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Специалистам удалось деблокировать пострадавших и передать их бригаде скорой помощи. Одного из потерпевших в сопровождении авиамедицинской бригады территориального центра медицины катастроф Москвы эвакуировали на вертолете, пишет РИАМО.

ДТП произошло на 4-м км Брестско-Калужского перегона. Столкнулись шесть грузовых автомобилей. Предварительной причиной аварии стало несоблюдение дистанции.

В связи с происшествием движение на данном участке было перекрыто в обоих направлениях, позже организовали реверсивное движение.

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