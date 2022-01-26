Глава ДНР заявил о готовности Украины к нападению на Донбасс

Украина уже готова к наступлению на Донбасс, и Донецк должен быть готов к худшему сценарию. Об этом сообщил в среду, 26 января, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Всё зависит от политического решения или от того, насколько сильно будет давление со стороны Запада, если такое будет. То, что у Украины на данный момент всё готово к наступательным действиям, это уже факт», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, ДНР со своей стороны должна готовиться к худшему сценарию, чтобы быть готовой защитить гражданское население.

Ранее в этот день вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что западные и украинские политики заинтересованы в продолжении конфликта в Донбассе. По его словам, они преследуют свои выгоды в этой ситуации.

25 января глава ДНР подчеркнул, что республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины. Он добавил, что ситуация складывается так, что ДНР «должна быть в постоянной готовности».

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на востоке Украины является контролируемой. Он также отметил, что ждет встречи президентов стран нормандского формата.

24 января Пушилин рассказал, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. Он отметил, что опасение вызывают и «достаточно серьезные системы» «Смерч» и «Ураган». Кроме того, глава ДНР упомянул об инструкторах из США и Великобритании, «которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.