В Чехии одобрили передачу Украине 4 тыс. артиллерийских боеприпасов

Кабмин Чехии одобрил передачу Киеву 4 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов. Об этом в среду, 26 января, сообщила на своем сайте газета Ceske noviny.

Как рассказал сотрудник пресс-службы минобороны Чехии Якуб Файнор, Чехия хочет усилить обороноспособность Украины. Поставки будут бесплатными. Всего Киев получит 4006 единиц 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

«Целью передачи вооружений является укрепление обороноспособности Украины, которая обратилась за помощью в ответ на ситуацию, в которой Российская Федерация концентрирует у своих границ значительный военный потенциал», — добавил Файнор.

Боеприпасы используются чешской армией для самоходных пушечных гаубиц DANA.

Также в среду стало известно, что Литва бесплатно передаст украинской армии приборы тепловизионного наблюдения. Украинская армия на дипломатическом уровне отказалась от приобретения этих устройств. При этом она изъявила желание забрать их безвозмездно.

20 января министерство обороны Украины заявило, что страна на сегодняшний день получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах.

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В заявлении посольства отмечается, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.