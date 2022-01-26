Замгоссекретаря США заявила о готовности Украины к обороне страны

Украина готова стоять за себя в случае вторжения на ее территорию. Об этом в среду, 26 января, заявила первый заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман в ходе онлайн-дискуссии, организованной Фондом Виктора Пинчука.

«Я бы хотела обратиться к России. Что бы вы ни сделали, знайте, что это не та Украина, которая была годы назад. Это Украина с дееспособными вооруженными силами, страна, которая будет стоять за себя. И вы не сможете ничего сделать, чтобы украинские граждане не боролись за свое будущее. Россия не сможет ничего сделать», — сообщила Шерман.

Она добавила, что США уже готовятся ко всем возможным сценариям России в отношении Украины, включая и якобы вторжение Москвы на территорию Киева. Кроме того, Шерман отметила важность оказания украинскому государству экономической и военной помощи.

«Потому мы должны помочь Украине любым образом экономически, чтобы она могли пройти через эти трудные времена. Мы должны им помочь подготовиться в военном плане любым образом, которым мы можем, чтобы они знали, что у них есть поддержка», — подчеркнула замгоссекретаря США.

20 января министерство обороны Украины заявило, что страна на сегодняшний день получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах.

В частности, Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет. Также США направит Украине дополнительную военную помощь. Известно, что уже было две поставки партии боеприпасов. Страны Балтии сообщили, что предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Кроме того, Чехия планирует направить в помощь стране снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм.

19 января посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В заявлении посольства отметили, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

17 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.