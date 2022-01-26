Голикова призвала перевести на удаленку максимальное число сотрудников

Работодателям необходимо перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы. Об этом в среду, 26 января, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Работодателям (поручено. — Ред.) максимально перевести работников на дистанционный режим работы», — цитирует ее RT.

Также вице-премьер подчеркнула, что регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, сообщается на сайте aif.ru.

При этом она отметила, что в России на сегодняшний день занято 65% коечного фонда для пациентов с COVID-19.

Также она подчеркнула, что за 25 дней января 2022 года смертность в стране снизилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2021 года.

При этом Путин призвал сделать всё возможное для того, чтобы детям продолжали оказывать плановую медицинскую помощь.

Отвечая главе государства, вице-премьер сообщила, что правительство подготовит постановление по плановой помощи детям до конца месяца. Всю плановую помощь останавливать не будут, но в самых сложных ситуациях ее могут перевести в неотложный формат. Она заверила, что отдельные виды помощи продолжат оказывать в обычном режиме.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.