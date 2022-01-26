Тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в Мурманске

В Ленинском округе Мурманска на железнодорожных путях вечером 26 января обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по Мурманской области.

«В настоящее время на месте работает следователь. Личность мужчины будет установлена в ближайшее время», — цитирует сообщение ведомства ИА «Би-порт».

Погибшего мужчину обнаружили на путях в районе улицы Александра Невского.

8 января сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи поезд насмерть сбил мужчину. Со слов машиниста, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.