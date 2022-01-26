Прямой эфир
Мир
Посол США передал РФ ответы на предложения по гарантиям безопасности
Мир
В Чехии одобрили передачу Украине 4 тыс. артиллерийских боеприпасов
Мир
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Мир
Замгоссекретаря США заявила о готовности Украины к обороне страны
Общество
Минфин повысил минимальные цены на водку и коньяк
Общество
Голикова призвала перевести на удаленку максимальное число сотрудников
Экономика
Цена мартовского фьючерса Brent превысила $90 за баррель
Происшествия
Около 90 горняков эвакуировали из шахты «Анжерская-Южная» в Кузбассе
Экономика
Курс доллара поднялся до 80 рублей впервые с ноября 2020 года
Экономика
Оператор «Северного потока – 2» учредил дочернюю компанию в ФРГ

Тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в Мурманске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ленинском округе Мурманска на железнодорожных путях вечером 26 января обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по Мурманской области.

«В настоящее время на месте работает следователь. Личность мужчины будет установлена в ближайшее время», — цитирует сообщение ведомства ИА «Би-порт».

Погибшего мужчину обнаружили на путях в районе улицы Александра Невского.

8 января сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи поезд насмерть сбил мужчину. Со слов машиниста, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022