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Около 90 горняков эвакуировали из шахты «Анжерская-Южная» в Кузбассе
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Около 90 горняков эвакуировали из шахты «Анжерская-Южная» в Кузбассе

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Около 90 горняков эвакуировали из шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровской области из-за неисправности вентиляции. Об этом в среду, 26 января, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

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Отмечается, что в конце декабря 2021 года суд на 90 суток приостановил работы по добыче угля на шахте «Анжерская-Южная» на основании протокола о нарушениях норм и правил промбезопасности.

18 января сообщалось о намерении регуляторов обсудить вопрос о досрочном отзыве лицензии на недра у шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Как отметили в Роснедрах, в ходе проверок выявлены случаи несоблюдения норм добычи угля на шахте.

3 января президент России Владимир Путин поручил внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправки, предусматривающие приостановление деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля. Он поручил до 1 февраля исключить из условно-постоянной части зарплаты шахтеров выплаты, зависящие от выработки.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 человек были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

Также возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

20 декабря «Известия» писали, что экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», вероятно, сбежал из России в Монако.

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